, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "Ribery out? Ha avuto un affaticamento che non ci consentirà di utilizzarlo domani, una cosa di poco conto ma non valeva la pena correre rischi".- "A me interessa l'atteggiamento, non la tattica. Mi aspetto risultati e progressi a prescindere dal modulo. Secondo me dobbiamo avere più coraggio, la Salernitana è una buona squadra e può esprimersi molto meglio rispetto alle ultime settimane. Ribery, ci tengo a precisarlo, paga qualcosa a livello fisico semplicemente perché è arrivato da poco. Per fortuna non è niente di importante, con il Genoa ci sarà e i tifosi non hanno motivo di preoccuparsi. Domani dobbiamo riproporre quanto fatto nelle ultime due gare, in questo modo potremo portare a casa un risultato positivo".- "Non mi va di dare vantaggi al Sassuolo, non mi piace svelare prima le mosse che ho in mente. Abbiamo più opzioni, su questo non c'è dubbio. Ho tempo fino a domani per fare le ultime valutazioni, spero che sarà una Salernitana battagliera a prescindere dalla tattica e dagli schemi".- "Abbiamo fatto bene tante cose, è evidente che stiamo correggendo gli errori ma non si può fare tutto in una settimana. Siamo appena alla quinta giornata, non posso aspettarmi aggressività e ritmo come piace a me. Quando la condizione fisica sarà ottimale ed omogenea sono certo che sarà dura per tutti affrontare la Salernitana".- "Non è tra le squadre che lotteranno con noi per la salvezza, basta guardare i nomi che compongono la rosa. Stiamo parlando di una squadra che, pochi mesi fa, si è classificata all'ottavo posto e a poca distanza dalla zona Europa. Sarà durissima, lo sappiamo, ma siamo in Serie A e non esistono gare agevoli".- "Domani mattina faremo un'analisi a 360° e parlerò con quei calciatori che sono stati impiegati maggiormente. Se qualcuno non desse piena disponibilità, farei una riunione con i miei collaboratori per prendere la decisione migliore e schierare una formazione competitiva. Siamo appena all'inizio della stagione, questi turni ravvicinati aiutano a mettere benzina nelle gambe".- "Non saranno a disposizione per le prossime partite, speriamo di vedere progressi durante la sosta. Per Aya il problema è meno serio, ma non è stato convocato".