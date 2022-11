Ci sono stati attimi di paura nel corso della sfida fra Salernitana e Cremonese. Il difenosre granata è svenuto in campo per qualche attimo dopo un colpo in testa subito fortuitamente durante un contrasto con Okerete.



Una volta a terra il centrale sembrava non reagire facendo preoccupare e non poco i 22 in campo. L'intervento della barella è stato necessario per trasportare il giocatore in ospedale nonostante avesse ripreso coscienza e per evitare complicazioni. Ora Lovato si sta sottoponendo a controlli approfonditi per capire cosa sia successo in quegli attimi.