Salernitana-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte lacon lae tra le sfide più interessanti c'è quella traI padroni di casa sono reduci da tre risultati utili di fila (due pareggi e una vittoria) e provano ad allungare la striscia contro i liguri, secondi in classifica e ancora imbattuti in questo torneo.: Salernitana-Spezia: sabato 19 ottobre 2024: 15.00: Dazn: Dazn

: Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Soriano, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Braaf.. Martusciello.: Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, Cassata, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Soleri, Colak.. D'Angelo.- Tutta la rosa è a disposizione di Martusciello, ad eccezione del lungodegente Reine-Adelaide, ma si va verso la conferma della formazione che ha espugnato Palermo. Nello Spezia torna Hristov al centro della difesa e tre ballottaggi per D'Angelo: Vignali-Elia, Di Serio e Pio Esposito provano a soffiare il posto a Soleri e Colak.

La sfida fra Salernitana e Spezia sarà trasmessa in diretta tv da DAZN.