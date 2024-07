Getty Images

Salernitana, ufficiale la cessione di Pirola all'Olympiacos

40 minuti fa



Era ormai nell'aria da giorni e si attendeva solo l'ufficialità, che ora è arrivata. Lorenzo Pirola si trasferisce all'Olympiacos, lasciando così la Salernitana per partire alla volta della Grecia. Il difensore, scuola Inter, era stato riscattato dai campani a luglio 2023 dopo il prestito dai nerazzurri. Ora, per Pirola si apre una nuova parentesi che gli permetterà di misurarsi in Europa League, vista la vittoria della Conference arrivata nell'ultima stagione, in fianle contro la Fiorentina.



IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale della società greca: "L'Olympiakos annuncia l'acquisizione di Lorenzo Pirola. Il difensore centrale mancino italiano è nato il 20 febbraio 2002 e proviene dalla Salernitana, con la quale ha giocato da titolare in Serie A negli ultimi due anni. Nazionale Under 21, di cui è stato capitano, ha esordito nel settore giovanile dell'Inter, con la cui prima squadra ha esordito nel Campionato Italiano nel 2020. Segue il biennio in prestito al Monza, con con cui vinse la promozione in Serie A. Ha rappresentato il suo Paese anche nelle serie U15, U16, U17 e U18, mentre in Serie A ha collezionato 54 presenze e segnato tre gol".