Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, parla a Il Secolo XIX: "Quando vai via non pensi a un ritorno, pensi solo a dove stai andando. Però ci siamo lasciati benissimo e quando c’è stata l’occasione non ci ho pensato un attimo. Fisicamente mi sento bene, non gioco da oltre un mese ma la pausa natalizia in Inghilterra non c’è e ho sempre fatto allenamento. A livello tattico spetterà al mister decidere ma fisicamente ci sono".