In attesa del fischio d'inizio di Sampdoria-Lazio sono arrivate le parole di Felipe Caicedo, i quale tornerà titolare contro la sua vittima preferita in Serie A. Ecco come il Panterone si è espresso ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Sono contento di tornare titolare, perché qualche giorno fa ho accusato un piccolo problema, ma sono riuscito ad essere a disposizione. In questa gara dovremo stare tutti al massimo, serve una prestazione importante da parte nostra. La Sampdoria ha una buona esperienza ed hanno svolto una grande prova contro la Fiorentina. Anche noi, però, vogliamo fare una grande gara. Oggi iniziano due settimane molto impegnative e vogliamo iniziarle al meglio".