Claudio, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria contro l'Udinese in trasferta per 0-1, queste le sue dichiarazioni.“Sono contento della mentalità e della determinazione messe nel cercare la vittoria, poi è arrivato il successo come poteva arrivare la sconfitta perché il calcio è fatto di episodi, ma ancora una volta oggi si è visto un gruppo che lavora veramente bene”.“Fabio è un ragazzo d’oro, abbiamo fatto tre partite, ha giocato contro lo Spezia, volevo metterlo in campo oggi al momento giusto perché non voglio disperdere la sua qualità per tutta la partita quando so che può fare bene per mezz’ora. Si allena tantissimo e con entusiasmo, sono felicissimo di averlo avuto come capitano qua”.“Non ci sono novità, manca una settimana e vedremo cosa succederà. Ottimista? Lo sono sempre, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, poi i matrimoni si fanno in due”.“Avevo detto alla squadra di giocare con grandissima serietà, l’obiettivo sono i 52 punti ma ho anche detto che non volevo prendere gol, ne abbiamo presi troppi per i miei canoni, quindi non prendiamolo e poi vediamo recuperando palla se si può far male all’Udinese. Sono molto contento di come l’hanno interpretata. Buona forma fisica? La squadra sta benissimo, si allenano al massimo tutti i giorni, sono veramente soddisfatto di questo gruppo di lavoro”.