Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky dopo l’1-1 con il Benevento nel lunch match della 21esima giornata di Serie A: "Un buon punto va bene, quando non riesci a fare quello che vorresti è meglio che perdere. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano le redini della gara, pur lasciando un’occasione a Caprari. Nella ripresa invece s’è spenta la luce, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi siamo riusciti a riprenderla".