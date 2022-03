Per la partita, cruciale, di domenica con il Venezia la Sampdoria utilizzerà un mezzo piuttosto particolare per recarsi in Laguna. I blucerchiati infatti non potranno utilizzare l’aereo, dal momento che l’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo è chiuso fino a domenica mattina per completare i lavori di rifacimento della pista. Così, la scelta è ricaduta sul treno.



Il Doria sabato avrebbe dovuto decollare da un altro aeroporto come Pisa, ma il viaggio sarebbe diventato complicato. Per questo motivo, la società ha deciso di optare per le rotaie, noleggiando un charter Frecciarossa 1000 da 8 carrozze e una capienza da 457 posti a sedere (la composizione del veicolo, fa sapere Il Secolo XIX, è standard).



Quagliarella e compagni partiranno venerdì pomeriggio fino a Mestre, dove poi alloggeranno e sosterranno sabato mattina la rifinitura pre match. Quindi dopo pranzo si trasferiranno nell'hotel di Venezia per il ritiro pre-partita. Anche il rientro a Genova avverrà con lo stesso charter, in partenza questa volta dalla stazione di Santa Lucia. Per la Samp, tale trasferimento è una novità assoluta. C'è solo un precedente, parziale perché sfruttato solo da alcuni giocatori, che risale al 2014.