Sampdoria, Altare sta facendo le visite. Piace Sverko ma...

Laè tornata da Mantova con un punto che lascia l'amaro in bocca. Il pareggio, maturato in una partita combattuta, ha evidenziato ancora una volta i limiti di un reparto difensivo che sta costando caro ai blucerchiati in questa stagione. Gli errori di concentrazione, in particolare di Riccio, sono stati oggetto di critiche da parte dei tifosi, che chiedono a gran voce interventi sul mercato.E proprio dal mercato arriva una buona notizia per il club genovese. È ormai definito il primo acquisto per rinforzare la difesa, ossia Giorgio. Il giocatore, proveniente dal Venezia, ha svolto ieri la prima parte delle visite mediche e completerà oggi gli accertamenti. Domani la Sampdoria depositerà il contratto, ufficializzando l'arrivo del difensore. Altare, 25 anni, si trasferirà in blucerchiato con la formula del

Il direttore sportivo Accardi, con il via libera del presidente Manfredi, sta lavorando per un ulteriore investimento. Tra i profili seguiti c’è anche un altro nome che gioca proprio nel Venezia: Marin, difensore croato classe 1998. Sverko, però, ha diversi estimatori in Germania e in Bundesliga, il che secondo Il Secolo XIX complica l’operazione.