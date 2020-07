Lasi trova di fronte ad un punto di svolta, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a livello societario. Uno degli scenari che da Corte Lambruschini dovranno valutare con maggior attenzione in estate riguarda anche i numerosi. Si tratta di vicende da gestire con la massima cautela, perché in caso di mancato accordo nel corso della prossima stagione i giocatori in questione potrebbero accordarsi a parametro zero con le eventuali squadre interessate.Nella questione è coinvolta praticamente gran parte della spina dorsale della formazione genovese. Il 30 giugno 2021 termineranno infatti i contratti di due centrocampisti, ossia Karole Albin, del fantasista Gastone di ben due attaccanti, uno è la sorpresa Federicoe l'altro la grande certezza Fabio. La situazione di Linetty è forse quella più delicata - la Samp pensava di avere un accordo sino al rilancio dell'agente - mentre Ekdal e Ramirez hanno sempre ammesso di trovarsi bene a Genova e di essere pronti a prolungare il loro rapporto. Ramirez addirittura sarebbe disposto aeconomici pur di venire incontro alle esigenze doriane.Ancora diversa la questione di Fabio Quagliarella. A giugno 2021 avrà, e dovrà valutare cosa fare con la sua carriera. Per Bonazzoli invece è tempo di riconferme sul campo. Continuando in questo modo, non è escluso che possa meritarsi una riconferma . Tra gli altri contratti 'minori' in scadenza possiamo ricordare quelli di Regini, Capezzi, Verre, Palumbo, Simic e pure Dodò, su cui pende sempre un contenzioso con il Santos.