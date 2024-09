Samnpdoria, riecco Borini: gol alla primavera, è pronto a tornare

Getty Images

Buone notizie in casa. Il tecnico Andrea Sottil, dopo una settimana di lavoro a Bogliasco con una rosa quasi al completo, ritrova anche Fabio. L'attaccante era stato costretto a saltare le ultime quattro partite a causa di un infortunio subito durante la sfida di Coppa Italia contro il Como. Si trattava di una botta che lo aveva tenuto fuori dai giochi, alimentando anche voci di calciomercato e una possibile cessione, poi smentita dai fatti. Per Borini si è parlato di Verona, Cagliari e estero, ma alla fine l'ex Milan è rimasto a Genova, a completare un reparto di assoluto livello per la B insieme a Coda, Tutino, Sekulov e Pedrola.

Borini è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra nei giorni scorsi, e ieri, come riporta Il Secolo XIX, ha partecipato al test amichevole contro la Primavera blucerchiata,Un segnale importante per Sottil, che adesso potrà ragionare sulle rotazioni nel reparto avanzato e sulla migliore coppia gol in vista del Cosenza. La sensazione è che Coda e Tutino partiranno dal primo minuto, ma Borini potrebbe essere un innesto importante a gara in corso.