Il calciomercato invernale, per la Sampdoria, sarà una sfida ardua e delicata. Bisognerà puntellare la squadra, rafforzando la rosa senza stravolgimenti visti anche i rigidi paletti imposti dal regolamento NOIF e in particolare il vincolo dell'indice di liquidità a saldo positivo.



Per questo motivo, scrive Sampnews24.com, la soluzione dei prestiti e dei calciatori svincolati diventa cruciale per il club blucerchiato. Bisognerà inoltre piazzare gli esuberi, alcune cessioni strategiche di calciatori che, pur avendo fatto parte della squadra, non hanno reso o sono stati superati nelle gerarchie. Tutto materiale di lavoro per il board doriano, che a breve si incontrerà. Si vedranno infatti nei prossimi giorni l'azionista di riferimento Matteo Manfredi, il ds Andrea Mancini e Nicola Legrottaglie, Head of Performance. Il summit è stato programmato per fare il punto della situazione in vista di gennaio.