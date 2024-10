Sampdoria, che sfortuna per Vieira: nuovo infortunio, ecco quanto starà fuori

Getty Images

Che sfortuna per Ronaldo: ancora una volta, gli infortuni tornano a tormentare il centrocampista della, che in carriera ha dovuto fare i conti con tantissimi acciacchi. Domenica il giocatore era entrato in campo nella ripresa, al 22' minuto, ma la sua partita contro il Modena è durata soltanto 7 giri d'orologio. Dopo un contrasto si è accasciato a terra è ha dovuto issare bandiera bianca.Vieira lo scorso anno aveva saltato tutto il girone di ritorno. Costretto a fermarsi il 3 dicembre, durante la gara con il Brescia, il calciatore inglese in seguito si era sottoposto adchirurgico di stabilizzazione del tendine dell'adduttore lungo di destra presso il Wellington Hospital di Londra. Ciò aveva comportato la fine anticipata della stagione, dal momento che il classe 1998 si era rivisto in panchina soltanto per l'ultima gara, il playoff con il Palermo, rientrando a disposizione di Pirlo di fatto quest'estate. Anche durante il ritiro, l'ex Leeds non è mai stato pienamente a servizio, la sua condizione stava crescendo soltanto nelle ultime gare.

I primi esami per Vieira avrebbero evidenziato una, ciò potrebbe lasciare presagire almeno un mesetto di stop. Approfittando della sosta, dovrebbe trattarsi di circa 4 partite, ossia Juve Stabia, Cesena, Mantova e Cittadella, anche se le sue condizioni verranno verificate nel corso delle settimane.