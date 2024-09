Sampdoria, Coda: "La bella giocata è un colpo che ho. Ho sbagliato quelli facili"

Getty Images

Massimoè sempre più trascinatore della. Il re dei bomber della cadetteria anche ieri con il Modena ha segnato, infilando il terzo gol stagionale, dopo che la squadra genovese in avvio aveva un po' sofferto i padroni di casa: "Le squadre di Serie B non ti fanno giocare bene, è stato un" ha spiegato il numero 9 ai canali ufficiali doriani "Poi dopo ci siamo messi a posto e abbiamo capito dove dovevamo colpirli cioè dalla fasce perché a metà campo loro chiudevano bene. Abbiamo sfruttato questa cosa, infatti il primo gol è nato da un cross. Per sbloccare queste partite servono giocate del genere. In contropiede abbiamo fatto male".

La partita nella ripresa invece era adatta alle qualità delle punte doriane: "" conferma Coda, "Avere tanti spazi si fa facile, però prima è stato fatto un lavoro di squadra. Come ha detto il mister oggi dovevamo essere un carrarmato e abbiamo fatto bene. L’unica cosa negativa è stato il gol preso, però sul 3-0 ci dispiace meno. Il gol? Ho sbagliato quelli più facili perchè ne avevo uno sul destro e uno sul sinistro e invece si sono alzate. Poi ho" ha raccontato. "Dovevamo dare continuità alla vittoria contro il Sudtirol" conclude il giocatore lo abbiamo fatto in coppa dove spero che ci abbia dato entusiasmo per continuare sulla questa striscia e proseguire la strada intrapresa"