Sampdoria-Como: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Sampdoria-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Sampdoria-Como in diretta su Sky

GUARDA SU SKY

Segui Sampdoria-Como in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

per alimentare le ambizioni Playoff,per avvicinarsi al traguardo Serie A. Rispetto alle previsioni di inizio stagione gli obiettivi si sono radicalmente invertiti, coi blucerchiati a inseguire e i lariani - protagonisti di una seconda metà di campionato super - in pole per conquistare una splendida promozione diretta.Samp-Como, valida per ladi, si gioca sabato 27 aprile 2024 alle 16:15.Sampdoria-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251), mentre per vederla in tv su DAZN occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile o in alternativa utilizzare: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.Samp-Como sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Nella Samp ballottaggio Barreca-Giordano a sinistra, Piccini scalpita per tornare dal 1', mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Borini e Sebastiano Esposito. Nel Como Cassandro insidia Iovine, mentre per il resto si va verso la formazione tipo con Da Cunha e Strefezza esterni alti e col tandem offensivo Gabrielloni-Cutrone.: Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Giordano; Borini, Esposito.. Pirlo.: Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Da Cunha, Braunoder, Bellemo, Strefezza; Gabrielloni, Cutrone.. Roberts.