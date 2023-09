Lanon ha trovato la punta tanto cercata durante il mercato estivo. Il rinforzo per Pirlo, però, potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati. Questo si augurano i tifosi doriani che stanno soppesando con attenzione le mosse della dirigenza. Tra i giocatori senza contratto, oltre a Stefano Okaka già contattato , ci sono ad esempio parecchie opzioni per l'attacco, a partire da Simone(che però ha un brutto rapporto con la piazza genovese) passando per l'ex Lazio Felipe, 34 anni.Nell'elenco si legge anche un nome emerso ieri, ossia quello di Anthony, francese classe 1988 appena liberatosi dal Borussia Dortmund. Tra i calciatori liberi c'è anche un certo Fabio, nome sempre di grande appeal per i tifosi, che lo invocano. Sembra però difficile una retromarcia così netta da parte della dirigenza, che da subito aveva interrotto i rapporti con Quagliarella.