Dopo il rinvio della settimana scorsa, è ora di bilancio per la Sampdoria e per Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato si appresta ad affrontare un altro degli impegni del suo luglio intenso, dopo l’udienza legata al caso Obiang. Domani infatti nel primo pomeriggio a Roma si terrà l’Assemblea dei soci di Sampdoria spa.



L’ordine del giorno è molto chiaro. Si dovrà infatti approvare il bilancio 2019, chiuso come noto con un passivo di 13 milioni di euro, e contemporaneamente rinnovare le cariche relative al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale. Occhi puntati sulla figura dell’avvocato Antonio Romei e sull’eventuale ingresso di un nuovo membro al posto di quello che per molti anni è stato il principale braccio destro del Viperetta.