Ieri si è diffusa la notizia dell'approdo di Enzo Maresca a Parma, come futuro allenatore gialloblù. Questo, di fatto, ha tolto uno dei papabili tecnici dalla lista della Sampdoria per il post Claudio Ranieri, dal momento che uno degli obiettivi di Ferrero ha scelto il progetto emiliano in Serie B.



Secondo Il Secolo XIX, Maresca ha rifiutato ben due volte il corteggiamento della Sampdoria. La prima volta qualche settimana fa, la seconda nelle ultime ore. A fare il nuovo tentativo sarebbe stato Federico Pastorello, incaricato da Massimo Ferrero. Il procuratore ha parlato di Maresca con Luca Bascherini, agente dell'ex centrocampista e pure di Ranieri, ricevendo un 'no' come risposta. Maresca, in caso non si fosse accordato con il Parma, avrebbe accettato la corte del Girona in Spagna.