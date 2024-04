Sampdoria e Pisa, intreccio ds: Stefanelli va alla Juve, Mancini per sostituirlo

Le grandi manovre a livello dirigenziale in casasono appena iniziate. Da qualche tempo infatti a Genova circolano voci in merito al possibile interessamento da parte dei blucerchiati per alcune figure di spicco, in particolare per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo. Le indiscrezioni parlano di alcuni sondaggi e colloqui effettuati nei giorni scorsi da Matteo Manfredi con l'attuale ds del Torino Davide Vagnati, ma nel casting sarebbero inclusi anche Pietro Accardi e Gianluca Petrachi . Tutto ciò però potrebbe avere dei riflessi anche sulla figura di Andrea

Al dirigente doriano di recente il presidente ha ribadito la sua fiducia e stima. L'operato del figlio dell'ex C.T. azzurro è stato, specialmente da quando ha preso maggiormente in mano le redini del mercato. Inoltre, il difficile lavoro fatto in estate è stato riconosciuto. La posizione di Mancini, insomma, resta solida ma i rumors hanno fatto sorgere qualche interrogativo.Secondo l'edizione genovese de La Repubblica ilavrebbe messo gli occhi sul ds blucerchiato. La squadra toscana dovrà infatti sostituire Stefano, destinato a passare alla. Stefanelli è stato scelto da Giuntoli, con cui ha un rapporto importante sin dai tempi di Carpi, e sostituirà Manna. Già l'anno scorso il dirigente era stato accostato ai bianconeri prima che il Pisa lo mettesse sotto contratto con un biennale: adesso il club neroazzurro allenato da Alberto Aquilani dovrà sostituirlo quando si concretizzerà la partenza di Stefanelli direzione Torino, e per farlo avrebbe puntato il figlio di Mancini.