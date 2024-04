Sampdoria, rinnovo a Mancini jr. Ma Legrottaglie...

Le grandi manovre organizzative in casa, già annunciate dal presidente Manfredi, dovrebbero toccare quasi tutti i campi del club, a partire dal settore sportivo. L'operato dell'attuale direttore sportivo Andreasembrerebbe aver convinto il patron, tanto è vero che si parla di rinnovo per il figlio del C.T. A Mancini però potrebbe essere affiancata una figura d'esperienza.Questo apre qualche riflessione in merito al futuro dell'head of performance, ossia Nicola, l'unico tra tutti i dirigenti ad avere nel contratto una clausola diautomatico in caso di promozione in Serie A. Legrottaglie viene dipinto come sempre molto vicino alla squadra e attivo sui social, ma l'impressione è che si tratti di un 'uomo di Radrizzani'. Era strato lui a volerlo alla Samp, per questo motivo, da quando l'ex proprietario del Leeds si è defilato, anche il margine di manovra di Legrottaglie si sarebbe

Secondo Il Secolo XIX i rapporti tra Mancini e Legrottaglie nel frattempo si sarebbero pian piano 'raffreddati'L'eventuale innesto di una nuova figura a livello dirigenziale ridurrebbe ulteriormente lo spazio di Legrottaglie: questa situazione dovrà essere analizzata con attenzione dalla Samp prima delle prossime mosse in programma.