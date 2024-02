Sampdoria, Ferrero attacca Manfredi: 'Per un accordo bisogna pagare. E ci comprasse un giocatore'

Continua il botta e risposta a distanza tra Matteoe Massimo. Oggetto del contendere, ovviamente, la Sampdoria passata in estate dalle mani del Viperetta a quelle del patron di Gestio Capital. Sabato, dopo la sfida con il Modena, Manfredi ha pizzicato Ferrero, definendo "inaspettate" e "feroci" alcune azioni di disturbo , con un chiaro riferimento all'ex proprietario.Ieri Ferrero ha risposto a Manfredi, con il consueto 'stile', approfittando dello spazio che Radio Cusano ormai da mesi gli concede. "Il pseudo presidente, non si capisce… ogni tanto racconta delle cose. Io voglio il bene della Sampdoria e vorrei sistemare questa situazione, chiudere le cause, i processi... perché i processi portano solo feriti e anziché spendere i soldi in avvocati," ."Troviamo un accordo, va bene... e perché Manfredi non lo fa?" ha poi aggiunto il Viperetta, per poi concludere: "Non vedo l'ora di trovare questo accordo, che la Samp voli e che il trustee sia pagato. E che questo signore (Manfredi) regoli le cosedai, forza Manfredi che ce la puoi fare".