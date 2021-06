Continua la caccia all'allenatore della Sampdoria, con Massimo Ferrero che continua a ripetere quello che ormai è diventato un suo mantra, specialmente dopo le voci di un possibile allontanamento di Dionisi, su cui è tornato forte il Sassuolo. Il Viperetta ha ribadito un concetto già espresso a più riprese:



"Allora non avete capito cosa ho detto: non pago per un allenatore, ho dieci alternative di possibili tecnici che farebbero carte false per venire alla Sampdoria" ha detto a Il Secolo XIX. "C’è anche Tufano come opzione per la prima squadra: d’altra parte è un allenatore che ha una Primavera costata molto meno delle altre e l’ha portata alle finali scudetto vincendo col Cagliari. Lavorare coi giovani meglio di così non si potrebbe".