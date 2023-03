Potrebbero a breve esserci nuovi sviluppi nell'organizzazione dellae del suo consiglio. Ilblucerchiato infatti ha fissato una nuova assemblea straordinaria, con all'ordine del giorno la modifica dello statuto della società. La clausola incriminata è quella del “, che comporta il decadimento generale dell’intero consiglio alle dimissioni di uno dei suoi componenti.Probabile quindi che qualche membro del CdA stia pensando alle. Forse? Nei giorni scorsi, l'avvocato ex braccio destro di Ferrero veniva dipinto come molto scosso dalle minacce ricevute. La prima convocazione comunque si terrà lunedì 20 marzo alle ore 12 a Corte Lambruschini, in caso andasse deserta la seconda e terza sono state fissate il 22-24 marzo, stesso orario e luogo.