Massimo Ferrero non è soddisfatto della sua Sampdoria e del ruolino di marcia blucerchiato. Il patron doriano imputa ai suoi una mancanza di malizia e un rendimento non all'altezza. Per questo motivo il Viperetta tuona, come sempre ai taccuini de Il Secolo XIX: "Manco da cinque gare allo stadio e abbiamo fatto la miseria di due punti, forse vuol dire che la malizia allora ce l'ho io? Ora vengo a Genova a dirne quattro a tutti quanti perché l'obiettivo stagionale era non penare e io invece davanti alla televisione peno quando vedo che non facciamo risultato".



Il numero uno genovese deve aspettare l'esito del tampone: "Oggi (ieri, ndr) ho fatto il tampone e se come spero è negativo salgo a Genova e voglio parlare con tutti e fare il punto. Perché sfido chiunque a dire che in questa stagione ho ridimensionato la squadra, semmai l'ho rinforzata prendendo quei calciatori che ci servivano e quindi adesso voglio raccogliere i frutti. Ranieri? Dobbiamo parlarne, è uno dei motivi per cui vengo" conclude il Viperetta.