Praticamente da inizio anno la Sampdoria ha perso uno dei suoi giocatori più importanti. L'infortunio patito da Manolo Gabbiadini ha tolto dalla disponibilità di mister D'Aversa l'attaccante, che però non ha fretta di accelerare troppo i tempi, essendo il Doria coperto nel reparto avanzato con l'arrivo di Caputo.



Secondo Il Secolo XIX però non dovrebbero mancare comunque troppi giorni al rientro in campo dell'attaccante blucerchiato. Dovrebbero essere circa una decina, prima di riavere il giocatore nel gruppo di D'Aversa. L'obiettivo, scrive il quotidiano, è quello di averlo in campo magari per la partita con l'Udinese, in programma il 3 ottobre.