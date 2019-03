Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Ekdal e Vieira? Io spero di recuperarli tutti e due. Se non recuperano, Praet può essere la soluzione. La situazione infortunati è in divenire. Domani c'è l'ultimo allenamento e faremo la conta di chi c'è o chi non c'è. Formazione? Ho in mente di far giocare gli undici calciatori che stanno meglio, che sono competitivi sul piano fisico. Defrel è un giocatore forte che mi piace molto, non mi stupisce. Lo abbiamo preso perché ne conoscevamo le caratteristiche. Per me è un giocatore che ha bisogno di continuità, quando lo abbiamo preso non giocava in maniera continuativa. Chi ha qualità le mette in mostra. Quagliarella per esempio ha avuto una continuità straordinaria, l'attenzione che si è creata intorno a lui in questo periodo mi ricorda quella dei grandissimi, Totti e Del Piero per dirne due. Gabbiadini, per fare un altro esempio, non ha avuto la stessa continuità negli ultimi anni. Deve ripristinarla così come Defrel. Non si discutono le qualità e le caratteristiche, è un valore. Come io aspetto il rientro di Caprari, tutti giocatori che hanno qualità".