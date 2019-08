Giovane, di prospettiva e già molto quotato: sono le caratteristiche del talento scuola Chievo Emanuel Vignato, esterno offensivo cresciuto nelle giovanili gialloblù ed entrato prepotentemente nel mirino della Sampdoria, ma pure di parecchie 'big' italiane ed europee.



Negli ultimi giorni il Chievo avrebbe rispedito al mittente la proposta del Bayern Monaco, che aveva offerto per l'attaccante della Nazionale Under 19 2,5 milioni di euro più bonus legati a presenze e rendimento, sino ad un massimo di 10 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport la Sampdoria invece avrebbe formulato una proposta da 4 milioni di euro, a cui la dirigenza veneta avrebbe risposto chiedendo 6 milioni di euro.



Per questo motivo sarebbe previsto in settimana un incontro fondamentale, da dentro o fuori, tra il Chievo e la Sampdoria per discutere del passaggio in blucerchiato di Vignato. All'interno dell'operazione potrebbe essere inserito anche il cartellino del fratello Samuele, classe 2004, su espressa richiesta della famiglia Vignato.