La domanda che si fanno i tifosi della Sampdoria è: quando potranno tornare a vedere in campo Mikkel Damsgaard, fermo da ormai tre mesi per infortunio? Difficile quantificare i tempi anche perché inizialmente il club aveva fatto filtrare la speranza di rivederlo a dicembre, salvo poi accorgersi di aver operato una stima quantomeno ottimistica.



Attualmente Damsgaard è in Danimarca, a continuare il suo programma di recupero. Fare previsioni è piuttosto complesso, il giocatore è in contatto con il medico Amedeo Baldari e con l'equipe sanitaria, ma non è stata comunicata una data. Secondo Sampnews24.com, è lecito aspettarsi un suo rientro a Genova all'inizio del mese di febbraio.