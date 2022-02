Le scelte per l’attacco della Sampdoria sono praticamente obbligate. Davanti, con il Sassuolo, giocheranno Gabbiadini e Caputo, anche perché il resto del reparto presenta alcune criticità. Difficile ipotizzare un impiego di Supryaga, appena arrivato. Oltretutto Giampaolo storicamente non lancia calciatori giovani e appena approdati a Genova, specialmente in momenti complessi e delicati come quello attuale.



Non scenderà in campo molto probabilmente neppure Fabio Quagliarella, alle prese con l’infortunio rimediato contro il Torino. Gli esami al soleo della gamba destra lasciano poche speranze, il numero 27 aveva già rischiato proprio contro i granata, dal momento che nelle settimane precedenti aveva accusato alcuni dolorini, ma aveva ugualmente partecipato alla parte finale del match, procurandosi l'acciacco che lo sta tormentando.