Sampdoria, infortunio Vieira e Romagnoli: ecco cosa hanno

Laha concluso la trasferta di Modena con una vittoria importante, in un match che ha regalato soddisfazioni sul piano sportivo, ma i blucerchiati sono tornati a Genova acciaccati fisicamente, e nei prossimi giorni dovranno valutare con attenzione le condizioni fisiche di ben due giocatori, il difensore Simonee il centrocampista Ronaldo, entrambi usciti dal campo per problemi muscolari.Romagnoli ha dovuto abbandonare il terreno di gioco già nel primo tempo, sostituito dal giovane Alessandro Pio Riccio. Sfortunatissimo Vieira, costretto ad alzare bandiera bianca in favore di Akinsanmiro dopo solisul terreno di gioco, rendendo la gestione della partita più complessa per la Sampdoria. Lo ha sottolineato anche lo stesso Sottil nel post gara: "L'infortunio di Romagnoli e quello di Vieira ci hannopo' nella gestione della gara ma chi è subentrato si è fatto trovare prontissimo"

Per quanto riguarda gli infortuni, si tratta di acciacchi muscolari: Romagnoli sembra avere un, mentre Vieira ha riportato unLo staff medico doriano valuterà entrambi i giocatori nei prossimi giorni per determinare con esattezza l'entità dei problemi e i tempi di recupero.