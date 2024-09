Sampdoria, Sottil su Kasami: "Ecco perché non gioca". Borini non convocato, il motivo

Getty Images

Ci sono due giocatori in casache sono particolarmente apprezzati dai tifosi blucerchiati ma che per il momento, per un motivo o per l'altro, hanno trovato poco spazio. Il primo è Fabio, l'altro Pajtim. L'eroe del derby, un elemento che in estate ad un certo punto sembrava sul punto di partenza (ha un ingaggio pesante, da 1,3 milioni lordi circa a stagione). Rimasto a Genova, l'attaccante ha continuato a lavorare a testa bassa, ha saltato le prime giornate per un problema muscolare ma mercoledì ha trovato un gol pesantissimo, quellod del pareggio nel derby. Oggi però Borini non è stato convocato per la trasferta di Modena.

Mister Sottil in conferenza stampa si è soffermato a parlare proprio del suo numero 16: "Ero sicuro che avrebbe avuto un impatto positivo" ha detto il tecnico. "E' di grandi qualità, si allena benissimo, anche lui èpoi è chiaro che io faccio delle scelte, le partite durano 100 minuti e vanno costruite anche in corsa. Si è fatto trovare pronto, ha segnato un bel gol, gli ho fatto i complimenti. Ben vengano anche le performance di Borini."L'altro grande interrogativo è il mancato impiego di Pajtim. Il centrocampista, per larghi tratti uno dei migliori la scorsa stagione, era uscito dalle rotazioni con Pirlo, e anche l'arrivo di Sottil non sembra aver cambiato le gerarchie. A precisa domanda in conferenza stampa sul poco utilizzo, l'allenatore ha risposto così: ", poi è chiaro che ogni calciatore ha le sue caratteristiche, lui è più di volume, aerobico. E' dentro a questo progetto"