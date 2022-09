Il nuovo centrocampista dellaHarry, arrivato in estate dal Tottenham, sognava il debutto in campionato contro ilCampione d'Italia. Però, il calciatore inglese ha dovuto fare i conti con un infortunio alla caviglia , rimediato proprio al primo allenamento in blucerchiato. Il mediano continua a avorare in palestra e a sottoporsi a innovative terapie alla caviglia, che peraltro era già operata nel 2018 ed è tornata a fargli male.Winks, però, non è frenato soltanto dal problema alla caviglia: il giocatore è indietro dal punto di vista dellafisica, e la Samp quindi vuole essere certa di non farlo scendere in campo troppo presto, rischiando un infortunio più grave. Di sicuro il neo doriano, a rischio fortemente anche il match successivo. I blucerchiati proseguiranno con le terapie e ulteriori approfondimenti per capire a cosa sia legato il dolore.