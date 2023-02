, match in programma questa sera a Marassi, è l'ultima partita della 22esima giornata di Serie A. A Genova si affrontano la squadra seconda in classifica,(staccata di 16 punti dal Napoli capolista), e la penultima,(a -9 dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza).si presenta al cospetto dei blucerchiati in cerca della terza vittoria di fila, dopo quelle con Milan e Cremonese, mentre ilarriva dal pareggio di Monza, che ha interrotto una lunga serie di sconfitte consecutive. Per quanto riguarda, l'Inter ha vinto 9 delle ultime 11 partite in Serie A contro la Sampdoria (le ultime due per 3-0). I nerazzurri non battono i blucerchiati in campionato per 3 volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950. Negli ultimi 8 match al Ferrarisparla di 3 successi per parte più 2 pareggi. Oggi tutti in campo alle 20.45,Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.Allenatore: Stankovic.Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.Allenatore: Inzaghi.