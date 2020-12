Arrivano altre brutte notizie dall'infermeria della Sampdoria, e in particolare dalle condizioni fisiche di Manolo Gabbiadini, out praticamente da questa estate per via di una 'infiammazione al basso addome'. Il giocatore era tornato in campo con il Milan, ma aveva poi chiesto il cambio, e ieri si è sottoposto a risonanza per approfondire la questione.



L'esame ha evidenziato come non ci sia stato recesso dell'infiammazione, e quindi torna ad emergere l'ipotesi di un'operazione. GIà in passato era stata valutata questa opzione, poi la Sampdoria aveva deciso di proseguire con le terapie conservative, senza però ottenere risultati significativi. Ora invece viene presa in considerazione l'eventualità, che comporterebbe circa un mese e mezzo di stop per Gabbiadini.