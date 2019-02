Domenica scorsa l'esordio a Genova da titolare, con la maglia blucerchiata, dopo sei mesi ai margini della Sampdoria. Eppure l'esperienza italiana di Junior Tavares potrebbe terminare a breve, anche se a giugno i blucerchiati dovranno decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto inserito negli accordi per il prestito stipulati la scorsa estate con il San Paolo, club proprietario del cartellino.



In Brasile però ci sono alcune società che sarebbero interessate a riportarle oltreoceano. Secondo il quotidiano O Tempo l'Atletico Mineiro vorrebbe acquistare un terzino mancino in grado di competere con Fabio Santos per una maglia da titolare sulla corsia, e starebbe puntando proprio l'esterno blucerchiato. Tavares, classe 1996 arrivato a Genova su indicazione di Sabatini, costerbbe alla Samp circa 4 milioni di euro, se il club di Corte Lambruschini decidesse di esercitare il diritto di riscatto acquistandolo a titolo definitivo.