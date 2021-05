: incolpevole sul tiro a botta sicura dello 0-1, bravissimo a distendersi in occasione dell’incursione di Maggiore. Attento su un colpo di testa da due passi di Pobega, efficace anche sul destro da fuori di Ferrer. Non può nulla sul raddoppio, rischia per un'uscita a vuoto.stringe su Farias, giustamente, quando lo Spezia trova il gol, ma alle sue spalle nessuno prende l’accorrente Pobega, con il rimpallo che favorisce il centrocampista classe ‘99. Qualche minuto dopo, Farias gli scappa via con troppa facilità.: si fa saltare secco da Maggiore e il Doria rischia tantissimo, solo Audero salva la Samp dal raddoppio. Alcune leggerezze e incertezze, ma tutto sommato sufficiente.: in avvio si dimentica Piccoli, e la Samp rischia tantissimo. Ranieri lo richiama con un urlaccio. Tanti errori, soffre Farias e va spesso in difficoltà. Pobega lo lascia sul posto quando lo Spezia raddoppia. Si riscatta parzialmente grazie al tocco per liberare Keita, e con una chiusura su Gyasi.: non spinge come al solito, ed è fuori posizione sul raddoppio spezzino. Non brilla contro la sua ex squadra.: sul cross del vantaggio, dovrebbe essere lui a seguire Pobega ma il centrocampista ospite gli prende un metro e l’ex Inter non lo segue. Nel secondo tempo ci mette l'eperienza e porta a casa la sufficienza.: dovrebbe dettare i tempi alla manovra, ma il centrocampo ospite lo va a prendere altissimo lasciando poco spazio per ragionare. Il centrale svedese, al rientro, sbaglia parecchi passaggi.: fa proprio poco, non spinge e ceffa numerosi tocchi. Sempre molto dinamico, ma non basta.: parte nella sua posizione naturale, quella di trequartista. Fatica un po’ a prendere il ritmo, ma è nel posto giusto al momento giusto e firma il pareggio blucerchiato.(dal 22’ s.t.si vede per la prima volta con un bel tiro su cui è attento Provedel. Qualche spunto interessante).: sfortunato perché, su una ghiotta imbucata casuale dopo rimpallo su Pobega, centra il palo a Provedel battuto. Poco male, sulla sfera si avventa Verre e la Samp trova l’1-1. Però è troppo poco nell’economia del match.(dal 16’ s.t.: si presenta guadagnandosi un corner, e qualche istante più tardi sfiora il gol grazie al mancino a giro a sfiorare il palo. Ha voglia, e si vede quando si avventa su un pallone vagante in area per il gol del 2-2. Il suo ingresso porta freschezza e pericolosità).: nei primi quindici minuti di sofferenza, prova a suonare la carica. Ha poche chance, una prova a costruirsela nella ripresa con un destro da fuori che centra l’esterno della rete. Poi si sacrifica generosamente.All.risultato sufficiente, a fronte però di una prestazione non brillante. Il Doria riacciuffa la partita con la forza dei nervi, più che con l'organizzazione. Il punto, tutto sommato, è il risultato giusto.