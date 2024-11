Sampdoria e Genoa, code ai tornelli: entro dicembre una soluzione?

Getty Images

Le code infinite ai tornelli dello stadio Luigi Ferraris sono ormai un problema noto ai tifosi di, con scene che si ripetono da anni, specialmente nel settore Distinti. Qui sono presenti 12 tornelli suddivisi in tre blocchi: quattro nella zona Nord, quattro al centro con accesso da Corso De Stefanis e quattro sul lato Sud. Tuttavia, in alcune partite, solorisultano operativi, mentre gli altri rimangono inattivi, causando disagi significativi.La causa principale scrive Il Secolo XIX sembra essere unLa gestione dello stadio, affidata alla Luigi Ferraris Srl, ha incaricato la ditta Zucchetti di intervenire per risolvere la situazione. Secondo quanto riportato, tutti i 12 tornelli dovrebbero tornare operativi entro l’inizio di dicembre, garantendo piena funzionalità in vista del match tra Genoa e Torino, previsto per sabato 7 dicembre alle ore 15.

I tifosi della Sampdoria, tuttavia, dovranno prepararsi a qualche ulteriore disagio. Nel frattempo, Genoa e Sampdoria stanno collaborando con la società. Il progetto più avanzato come noto è quello dell’architetto Penaranda, commissionato dal Genoa due anni fa, ora condiviso per cercare di inserire lo stadio nella lista degli impianti selezionati per ospitare gli Europei del 2032. In questo contesto, lunedì e martedì si terrà a Torino un workshop della FIGC, che coinvolgerà gli stadi candidati per la manifestazione continentale.