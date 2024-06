Getty Images

Da ieri, Giovanniè ufficialmente un giocatore della. Il club blucerchiato ha infatti annunciato di aver prelevato dal Padova il cartellino del calciatore classe 2006, arrivato a Genova a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni, più una piccola percentuale sulla prossima eventuale plusvalenza. Sono cifre importanti per un giocatore giovanissimo - deve ancora compiere 18 anni - arrivato a Bogliasco senza neppure una presenza tra i professionisti. Eppure Pirlo lo ha impiegato da subito in Serie B, anche da titolare, e il ragazzo ha replicato sfoderando prestazioni di qualità e personalità, che hanno attirato sguardi interessati di società di primissimo piano.

Il futuro di Leoni è ancora tutto da scrivere. Alla Samp piacerebbe poterloin Liguria ancora, per continuare ae magari venderlo in futuro realizzando una plusvalenza ancora maggiore. Il problema però è che con il mercato bloccato il club doriano dovrà necessariamente ottenere un incasso dalle cessioni, e il centrale rappresenta un'occasione importante per incassare, anche perché alcuni club sono in pressing sulla Samp.La società più interessata, come noto da tempo, è ilche ha inviato il ds Vagnati a visionarlo di persona. I granata avevano innescato un personalissimo derby con la, altra squadra interessata, e secondo alcuni rumors che circolano a Genova anche lsi sarebbe aggiunta nella corsa al calciatore. Una soluzione capace di accontentare tutti potrebbe essere la formula dell'acquisto immediato, lasciando però il giocatore in prestito a Genova per un'altra stagione.