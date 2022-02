A distanza di parecchi anni dall'ultima volta, Massimo Maccarone è tornato a Bogliasco. Ovviamente, non da giocatore: l'ex punta di Empoli e Palermo, dopo un'esperienza in Australia, ha chiuso la carriera alla Carrarese nel 2020. Questa volta, 'Big Mac' al Mugnaini c'è arrivato da... studente.



Maccarone ha vissuto una partentesi decisamente non semplice alla Sampdoria, nell'anno più difficile della storia recente blucerchiata, quella della retrocessione. Per la precisione, l'attaccante vestì la maglia doriana dal gennaio 2011 al gennaio 2012, nell'anno solare a cavallo tra l'ultima stagione di A e la cadetteria. Ora però Maccarone studia da allenatore, ed è venuto a Genova per ammirare da vicino le metodologie di Giampaolo. I due si conoscono, hanno condiviso le esperienze di Siena ed Empoli, e Maccarone pare essere rimasto molto colpito dalle idee di Giampaolo, tanto da cercare di... 'rubare' qualcosina al tecnico.