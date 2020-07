L'esperienza italiana di Gonzalo Maroni probabilmente non resterà indimenticabile per l'attaccante argentino, arrivato in Serie A accompagnato da grandi aspettative e praticamente mai impiegato durante la sua avventura alla Sampdoria. Il ritorno a Buenos Aires del calciatore sembra quindi ormai inevitabile.



Secondo i media locali, e in particolare stando al prestigioso Clarin, il Boca Juniors - ancora proprietario del cartellino di Maroni, arrivato a Genova in prestito con diritto di riscatto - starebbe pensando di rinnovare la squadra per la prossima Primera Division. L'idea sarebbe quella di valorizzare le risorse in rosa, e in particolare proprio il giovane classe 1999 che ritornerà quindi nella squadra in cui è cresciuto. Gran parte delle valutazioni inoltre dipenderanno anche dalla cessione di Emanuel Bebelo Reynoso, diretto in Mls.