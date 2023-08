Nei giorni scorsi,è emerso all'improvviso il forte interesse della Sampdoria per Gonzalo Abrego. Il centrocampista argentino classe 2000, di proprietà del Godoy Cruz, era uno dei principali obiettivi blucerchiati, tanto è vero che il club genovese aveva formulato anche una prima offerta alla squadra sudamericana per accaparrarsi il talento cresciuto nelle giovanili dei biancoblù.



Il Godoy Cruz però aveva rifiutato la prima offerta doriana per Abrego: mancava l'intesa sulle modalità di pagamento dopo un anno di prestito. La Samp però spera di fare leva sulla volontà del giocatore, che secondo Il Secolo XIX era già proiettato al suo arrivo in Italia. La scelta di Abrego sarà fondamentale per convincere il Godoy Cruz: tra oggi e domani potrebbero esserci novità in merito al suo possibile ingaggio.