Occhi in casa Frosinone: due dei giocatori entrati nel mirino della Sampdoria per la prossima stagione infatti militano tra le fila ciociare, e si tratta di due gioielli messi in mostra dalla squadra di Grosso nella scorsa serie B. Si tratta di Gennaro Borrelli e Giuseppe Caso, ma arrivare a questi due profili non sarà affatto facile. Anzi, tutt'altro.



La sensazione, secondo La Gazzetta dello Sport, è che il Frosinone non si voglia privare di Borrelli, classe 2000 autore di 23 presenze e 6 gol nella passata stagione. Il Doria avrebbe chiesto informazioni anche per Caso, nato nel 1998, 35 partite e 9 marcature nel 2022-2023. Qui però il Frosinone ha sparato alto: i gialloblù vogliono 5 milioni, cifra troppo alta per la Samp in questo momento. Prima, se mai, bisognerà cedere.