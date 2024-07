Inter via Getty Images

Sono giornate intense per la, perché il mercato è entrato nel vivo e il via vai a Jena si fa intenso. Ieri in ritiro è arrivato Lorenzo Venuti, che in seguito è stato ufficializzato dai blucerchiati. Il terzino arriva nello scambio con il Lecce per Delle Monache. Oggi invece sarà il turno di Ebenezer. Il giovane centrocampista dell'classe 2004, ieri ha sostenuto le visite mediche a Milano e poi ha firmato il suo contratto con il club genovese. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei Campioni d'Italia.

Accardi conta anche di avere entro il weekend a disposizione Simone. Questa è la 'dead line' per il centrale, bloccato da giorni e ormai pronto a diventare blucerchiato. L'accordo con il ragazzo c'è, quello con il Frosinone anche, l'ufficialità della cessione di De Luca potrebbe sbloccare finalemente l'operazione dando a Pirlo un rinforzo importante per il centrocampo.