La Sampdoria attualmente sta mantenendo a libro paga tre direttori sportivi. I primi due, Carlo Osti e Daniele Faggiano, hanno fatto un passo indietro su esplicita richiesta di Stankovic, e nel mercato di gennaio si sono occupati dei movimenti in uscita. Il loro futuro, però, sarà lontano da Genova.



La Samp aveva valutato anche la strada della rescissione, sentiero poi non percorso dai blucerchiati. A fine stagione, però, i due saluteranno. Osti è finito nel mirino della Cremonese, che da tempo lo segue. Il presidente della società, attualmente in lotta nella zona retrocessione insieme alla Samp, potrebbe ripartire da Osti anche in caso di B. Faggiano invece ha mercato in Serie C. Lo vuole il Catanzaro, che l'anno prossimo potrebbe essere promosso in cadetteria e lo aveva anche già sondato a giugno, e pure l'Avellino attualmente decimo sempre in Serie C.