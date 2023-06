Dejan Stankovic ha annunciato, prima della partita con il Napoli, il suo addio alla. Adesso Radrizzani e Manfredi, alle prese con parecchi nodi societari, stanno valutando alcuni cambi a livello dirigenziale ma si ragiona anche sul futuro allenatore blucerchiato. La candidatura forte, in queste ore, sembra quella di Giovanni. Il tecnico già in passato era stato seguito dalla Samp per il dopo Ranieri. Stroppa però aveva scelto il Monza di Galliani e Berlusconi, portandolo in Serie A.Quello di Stroppa non è l'unico profilo sul taccuino. Secondo Il Secolo XIX a Genova si parla anche di Andrea voluto da Paratici alla Juventus e reduce dall'esperienza al Karagumruk in Turchia, già monitorato dal Doria in passato. Nella margherita di nomi ci sono tanti ex calciatori Campioni del Mondo seguiti in passato dai blucerchiati: uno è, accostato alla Samp lo scorso ottobre, gli altri Filippo, ex Reggina, e Gennarodal Valencia. I nomi nuovi, invece, sono quelli dell'emergente Francescodopo l'Alanyaspor e Gabriele, ex Hellas Verona.