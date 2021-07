L'arrivo di D'Aversa sulla panchina della Sampdoria ha logicamente aperto la strada a numerose voci di mercato su giocatori ex Parma, o comunque allenati in precedenza dal tecnico blucerchiato. Per questo motivo il Doria, nelle ultime ore, sarebbe tornato a pensare a Vincent Laurini, terzino destro francese di proprietà dei gialloblù.



Laurini è un vecchio pallino della Samp: Il Doria aveva provato a prelevarlo tempo fa, quando ancora giocava nell'Empoli, su suggerimento dell'allora mister Giampaolo, ma la trattativa era sfumata quando il laterale scelse la Fiorentina. In seguito, Laurini è stato nuovamente sondato dalla Samp, senza però arrivare mai ad una concretizzazione dell'affare.



Ora, con la retrocessione in cadetteria del Parma, la pista potrebbe riaprirsi. Molto dipenderà però dal futuro di Bereszysnki, attualmente padrone della corsia di destra e particolarmente appetito in alcuni campionati, in particolare tedesco e inglese.