Il Napoli su Leoni: ecco la valutazione della Sampdoria. E c'è un giocatore azzurro che piace

Calciomercato/Getty

La corsa a Giovanniin casasta movimentando il calciomercato e i pensieri del direttore sportivo doriano Pietro Accardi. Il ragazzo, recentemente riscattato dai blucerchiati dal Padova per 1,5 milioni, continua ad attirare gli sguardi dalla Serie A e dall'estero. Monaco e Tottenham lo monitorano mentre nel massimo campionato italiano in passato si sono mosse Torino e Juventus, ma di recente vengono accreditate sul ragazzo soprattuttoIn particolare nelle ultime ore sarebbe stato il club azzurro a interessarsi a Leoni. La valutazione che ne fa la Samp è di circa, anche se Accardi spera di poter innescare un'asta e magari alzare un po' l'importo. Altra condizione che il Doria vorrebbe inserire nella trattativa, il prestito dello stesso Leoni per un altro campionato, in modo tale da garantirsi un rinforzo in difesa facendo contestualmente crescere il ragazzo.

Tra l'altro il Napoli potrebbe giocarsi una pedina importante nella trattativa per Leoni. Di proprietà dei partenopei è infatti il cartellino di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 cresciuto nelle giovanili azzurre e prestato l'anno scorso alla Reggiana. Secondo Nicolò Schira il ragazzo piace alla Samp, non è escluso quindi che possa essere inserito nella trattativa. Anche l'Inter valutava una soluzione simile con Alessandro Fontanarosa, centrale sempre 2003 accostato alla Samp.