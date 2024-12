Sampdoria, ribaltone in porta: Silvestri non convocato per scelta tecnica

Getty Images

L'allenatore dellaAndreaha preso un'altra decisione destinata a far discutere i tifosi blucerchiati. Questa volta ad essere colpito dalla decisione del mister doriano è il ruolo del portiere, che in questa stagione è passato di mano in mano. Ad inizio anno la titolarità era toccata a Ghidotti, poi a Paolo, alla fine a Marco. Adesso però il nuovo colpo di scena.Oggi a Sassuolo il titolare sarà Vismara, classe 2003 di proprietà dell'Atalanta. Addirittura,che sabato scorso era sceso in campo da titolare contro il Catanzaro. Il secondo sarà quindi Ghidotti, con Ravaglia terzo. "Tratto i portieri come giocatori di movimento, sicuramente la prestazione di Silvestri con il Catanzaro non è stata di livello a 360°, io faccio valutazioni di campo, ho quattro portieri tutti forti, e se dovrò scegliere diversamente con il Sassuolo, sceglierò". Ovviamente però la mancata convocazione - tra parentesi, la Sampdoria continua a(caso abbastanza unico nel panorama calcisticio) - fa echeggiare qualche dubbio nei tifosi doriani.

In questa stagione la turnazione in porta era stata abbastanza significativa: Salernitana e Bari affidate a Vismara, poi Sudtirol, Modena, Juve Stabia e Cesena a Silvestri, poi ancora a Vismara per Mantova, Cittadella, Brescia e Pisa, poi di nuovo Silvestri per Catanzaro. Oltretutto, giova ricordare che Silvestri erasu precisa indicazione di mister Sottil, che lo aveva chiesto ad Accardi. Anche per questo motivo l'esclusione suona molto rumorosa.