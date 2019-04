Sampdoria-Roma è la partita di ex incrociati fra Defrel e Schick. Il primo è arrivato l'estate scorsa a Genova in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni ancora in dubbio, percorso inverso per il secondo. L'acquisto più costoso nella storia del club giallorosso con questa formula: prima tranche di 5 milioni per il prestito, riscatto per 9 milioni, 8 milioni di bonus e il 50% del prezzo di eventuale cessione, con un minimo garantito di 20 milioni per un totale di almeno 42 milioni. Nel frattempo il valore del 23enne attaccante ceco si è quasi dimezzato e quindi la Roma, per non fare minusvalenza, dovrebbe cederlo a non meno di 25 milioni, considerando gli ammortamenti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Schick ha estimatori soprattutto in Germania.